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Politika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye’nin beşli konferans önerisi Kıbrıs konusunda anlaşma için son şanstır

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Türkiye’nin beşli konferans önerisi, Kıbrıs konusunda bir anlaşma için son şanstır. Kimsenin hakkında gözümüz yoktur ama halkımızın, milletimizin hak ve hukukunun çiğnenmesine asla razı olmayız." dedi.

Şerife Çetin   | 26.10.2020
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye’nin beşli konferans önerisi Kıbrıs konusunda anlaşma için son şanstır Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı görevini devraldıktan sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye düzenleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Tatar, KKTC'nin açıkça reddetmesine rağmen Türkiye'nin Kıbrıs'taki askeri varlığı ile etkin garantörlük hakkını sıfırlama hedefinin vazgeçilmez bir anlaşma koşulu olarak masaya getirildiğini belirterek, "Türkiye'nin beşli konferans önerisi, Kıbrıs konusunda bir anlaşma için son şanstır." mesajını verdi.

Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ele alınması için KKTC'nin de katılacağı bir konferans toplanması önerisinin de son derece gerçekçi ve yapıcı olduğunun altını çizen Tatar, "Bizim kimsenin hakkında gözümüz yoktur ama halkımızın, milletimizin hak ve hukukunun çiğnenmesine asla razı olmayız." diye konuştu.

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