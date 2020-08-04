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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez'e 'geçmiş olsun' telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez'e "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Merve Yıldızalp Özmen   | 04.08.2020
Kılıçdaroğlu'ndan Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez'e 'geçmiş olsun' telefonu

Ankara

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Hatay Baro Başkanı Dönmez'i telefonla aradı. 

Dönmez ve ailesine "geçmiş olsun" temennilerini ileten Kılıçdaroğlu, Dönmez'in suç duyurusuna ilişkin süreçle ilgili de bilgi aldı.

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