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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan BTP Genel Başkanı Haydar Baş için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'a Allah'tan rahmet diledi.

Merve Yıldızalp Özmen   | 14.04.2020
Kılıçdaroğlu'ndan BTP Genel Başkanı Haydar Baş için başsağlığı mesajı

Ankara

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın vefatından derin üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve BTP camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum."

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