Kılıçdaroğlu'ndan BTP Genel Başkanı Haydar Baş için başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'a Allah'tan rahmet diledi.
Ankara
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında, şunları kaydetti:
"Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın vefatından derin üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve BTP camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.