Kılıçdaroğlu, Türkiye-Türkmenistan Dostluk Derneği yöneticilerini kabul etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye-Türkmenistan Dostluk Derneği, Türk Boyları Konfederasyonu ve Yozgat Gönüller Platformu yöneticilerini kabul etti.
Ankara
Parti genel merkezindeki kabul, Kılıçdaroğlu'nun makam odasında gerçekleştirildi.
Kabulde, yöneticilerin, Çubuk'ta şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.