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Politika

Kılıçdaroğlu, Türkiye-Türkmenistan Dostluk Derneği yöneticilerini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye-Türkmenistan Dostluk Derneği, Türk Boyları Konfederasyonu ve Yozgat Gönüller Platformu yöneticilerini kabul etti.

Mehmet Tosun   | 09.05.2019
Kılıçdaroğlu, Türkiye-Türkmenistan Dostluk Derneği yöneticilerini kabul etti

Ankara

Parti genel merkezindeki kabul, Kılıçdaroğlu'nun makam odasında gerçekleştirildi.

Kabulde, yöneticilerin, Çubuk'ta şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği belirtildi.

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