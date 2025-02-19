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Politika

Kamu Denetçiliği Kurumu 2024 Yılı Yıllık Raporu'nu inceleyecek Karma Alt Komisyon toplandı

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan ve Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) 2024 Yılı Yıllık Raporu'nu inceleyecek Karma Alt Komisyon toplandı.

Adem Balta  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
Kamu Denetçiliği Kurumu 2024 Yılı Yıllık Raporu'nu inceleyecek Karma Alt Komisyon toplandı

TBMM

Toplantıda, Karma Alt Komisyon Başkanlığına AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal seçildi.

Dal, Karma Alt Komisyonun çalışma takviminin de belirlendiği toplantıda yaptığı konuşmada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret ederek, yapılan çalışmaların hassasiyetini dile getireceklerini söyledi.

Her bakanlıktan bir bakan yardımcısını komisyona davet edeceklerini belirten Dal, "Ayrıca KDK'nin tavsiye kararlarına uymayan kurumları çağırarak neden bu kararlara uymadıklarını soracağız. KDK'nin kararlarına en çok uyan kurum temsilcilerini de çağırarak teşekkür edeceğiz." diye konuştu.

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