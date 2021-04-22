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Politika

Kadına yönelik şiddetin sebeplerinin belirlenmesi komisyonu çalışma takvimini oluşturdu

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu çalışma takvimini oluşturdu.

İsmail Çimen   | 22.04.2021
Kadına yönelik şiddetin sebeplerinin belirlenmesi komisyonu çalışma takvimini oluşturdu

TBMM

Komisyon, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında toplandı.

Çalık, çalışma takvimi çerçevesinde 12 toplantı yapmayı düşündüklerini, bu toplantılarda kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerini komisyonda ağırlamak istediklerini söyledi.

Kadına yönelik şiddetin sebeplerinin belirlenmesi ve çözüm yollarına ilişkin çaba sarf edeceklerini belirten Çalık, şunları kaydetti:

"Bu konu siyaset üstü bir konudur. Hiç ayrım yapmaksızın bütün görüşlerin komisyonda dinlenmesini önemsiyorum. Çalışmalarımızı da bu yönde gerçekleştireceğiz.

Şiddet kavramı tüm dünyanın mücadele ettiği bir kavram. Türkiye'de insanların temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesine asla müsaade etmedik. Türkiye'de önemli yollar katedildi. Birçok uluslararası sözleşmeye imza atmış bir ülkeyiz. Ulusal eylem planlarımız ve kalkınma planlarımızda bu mücadeleye dönük işler var.

En çok korunaklı olmamız gereken alan ailemiz. Tüm canlılara yönelik şiddete sıfır tolerans diyoruz. Yaptığımız yasal düzenlemelerin uygulamalarından kaynaklı aksaklıkları da görmemiz, uygulamayı her alanda yaygınlaştırarak hayata geçirmemiz gerekiyor.

Cumhurbaşkanımızın kadına yönelik şiddete karşı mücadelesini herkes biliyor. Kadını güçlendirmeliyiz. Kadının güçlü olduğu yerde aile güçlü, ailenin güçlü olduğu yerde toplum güçlü olur."

Çalık'ın konuşmasının ardından komisyon üyeleri de görüşlerini aktardı, önerilerde bulundu.

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