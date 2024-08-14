Kabine üyeleri, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Ankara
Bakanlar, AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, siyasetteki rotasını "millete hizmetkar olmak" şeklinde belirleyen AK Parti'nin 23 yaşını kutladığını anımsatarak, "Ömrünü, sevdalısı olduğu milletine vakfeden, milletin adamı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde daha nice AK yıllara. İlk günkü aşkla." ifadelerini kullandı.
Siyasetteki tabî rotasını millete hizmetkâr olmak olarak belirleyen AK Partimiz 23 yaşında.— Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) August 14, 2024
Ömrünü sevdalısı olduğu milletine vakfeden, milletin adamı Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın öncülüğünde daha nice AK yıllara...
İlk günkü aşkla!#AKParti23Yaşında pic.twitter.com/zPzHMfdvPX
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti'miz 23 yaşında. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde nice hizmet dolu yıllara." paylaşımını yaptı.
Umudun, İcraatin, Geleceğin Adı AK Parti’miz 23 Yaşında.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) August 14, 2024
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde nice hizmet dolu yıllara…🇹🇷#AKParti23Yaşında#NiceAKYıllara pic.twitter.com/vIqqjVkQ2V
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde AK Parti'nin, dev yatırımlardan savunma sanayisine, çevre ve şehircilikten sağlığa, teknolojiye, her alanda Türkiye'ye çağ atlattığını belirtti.
AK Parti'nin, on yıllardır bu memlekete, demokrasiye, sivil siyasete, topluma deli gömleği giydiren vesayetçi zihniyeti ortadan kaldırdığını aktaran Kurum, şunları kaydetti:
"Ülkenin başına bela edilen terör örgütlerine, taşeron yapılara, devletin kılcal damarlarına sızan köksüzlere pabuç bırakmadı. Memleket sevdalısı kadrolarıyla, vefakar teşkilatlarıyla, hayatını bu ülkeye vakfetmiş lideriyle 23'üncü yılında da ilk günkü aşkla çalışmaya, üretmeye, ülkenin sorunlarını çözmeye devam ediyor. Nice 23 yıllara."
AK Partimiz 23 yaşında.— Murat KURUM (@murat_kurum) August 14, 2024
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan
liderliğinde AK Parti dev yatırımlardan, savunma sanayiine, çevre ve şehircilikten sağlığa, teknolojiye, her alanda Türkiye’ye çağ atlattı.
Onyıllardır bu memlekete, demokrasiye, sivil siyasete, topluma deli gömleği giydiren… pic.twitter.com/yOpJRaQZVD
"Türkiye, küresel diplomasinin merkezlerinden biri haline gelmiştir"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla X sosyal medya hesabından "#AkParti23Yaşında" etiketiyle mesaj yayımladı.
Fidan, "23 yıldır milletimizin refahı ve ülkemizin yükselişi için gayretle çalışan AK Parti’mizin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, sadece bölgesel bir güç değil; küresel diplomasinin merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bu kutlu yolculukta elde ettiğimiz her başarı, milletimizin güçlü iradesi ve inancının bir eseridir." ifadelerini kullandı.
Bakan Fidan, "her cephede daha güçlü, müreffeh ve saygın bir Türkiye için el birliğiyle çalışmaya" devam edeceklerini vurguladı.
23 yıldır milletimizin refahı ve ülkemizin yükselişi için gayretle çalışan AK Parti’mizin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.— Hakan Fidan (@HakanFidan) August 14, 2024
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde Türkiye, sadece bölgesel bir güç değil; küresel diplomasinin merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bu…
"Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceğiz"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bizim davamız, senlik benlik davası değil, memlekete hizmet davasıdır." sözünü hatırlattı.
Erdoğan'ın bundan 23 yıl önce AK Parti'yi bu felsefeyle kurduğunu ifade eden Yerlikaya, "Vesayetleri ortadan kaldırdı. Edirne'den Kars'a, Hakkari'den Tekirdağ'a tüm yurdumuzu ve milletimizi kucakladı, kucaklamaya devam ediyor. AK Parti, sadece ülkemizde gerçekleştirdikleriyle değil, mazlum milletlere sahip çıkmasıyla da tarih yazmaya devam ediyor. Biz bu yolda yürümeye, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceğiz. Nice 23 yıllara." değerlendirmesinde bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'nin, 23 yıldır Türkiye'nin her alanda gelişimine öncülük ederek siyasi ve demokrasi tarihinde yeni bir dönemin kapılarını araladığını kaydetti.
Bu kutlu davanın bir parçası olarak millete hevesle ve kararlılıkla hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Ersoy mesajında, "Türkiye sevdasıyla, güçlü teşkilatı ve yönetimiyle, ülkemizi geleceğe taşıyan benzersiz hizmetlere imza atan AK Parti, sadece bir siyasi hareket değil, aynı zamanda Türkiye'nin kültürel ve tarihi kimliğini dünya sahnesinde güçlü bir şekilde temsil eden büyük bir vizyondur. Türkiye Yüzyılı'nda da aziz milletimiz ile omuz omuza, yine aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Nice güzel yaşlara." ifadelerine yer verdi.
“Bizim davamız, senlik benlik davası değil, memlekete hizmet davasıdır.”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 14, 2024
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan bundan 23 yıl önce AK Parti’yi işte bu felsefeyle kurdu.
Vesayetleri ortadan kaldırdı. Edirne’den Kars’a, Hakkari’den Tekirdağ’a tüm yurdumuzu ve Milletimizi kucakladı,… pic.twitter.com/ewEwx3RMBK
"Daha güzel yarınlar hazırlamak için çalışıyoruz"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti'nin kalbi, vicdanı ve aklı ile 23 yıldır milletle omuz omuza, milletin derdine derman olma yolunda, ilk günkü aşk ve heyecanla Türkiye için çalışmaya devam ettiğini belirtti.
AK Parti kalbi, vicdanı ve aklı ile 23 yıldır aziz milletimizle omuz omuza; milletin derdine derman olma yolunda, ilk günkü aşk ve heyecanla Türkiye için çalışmaya devam ediyor.— Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) August 14, 2024
AK Parti, aziz milletimizin desteği ve iradesiyle ümmetin duasını almak, insanlığın sevgisine mazhar… pic.twitter.com/IJTm2P1DXX
AK Parti'nin, 23 yıldır bu büyük millete hizmet yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Tekin, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde çıktığımız bu yolda, eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma dek her alanda yeni yatırımları bir bir gerçekleştiriyor, ülkemizi daha müreffeh bir geleceğe taşımak ve evlatlarımıza daha güzel yarınlar hazırlamak için çalışıyoruz. AK Parti olarak eğitim alanında insanı merkeze alan maarif anlayışımız ve toplumun her kesimine eşit eğitim imkanları sunma, her bir evladımızın potansiyelini çağın gereğine uygun bir şekilde en üst düzeye çıkarma gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.