Euro
9.69
Dolar
8.19
BIST 100
1,145.05
Altın
1,906.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Türkiye-Danimarka 2. Dönem JETCO Toplantısı İmza Töreni'nde konuşuyor
logo
Politika

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu, hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Murat Kaya   | 27.10.2020
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu, hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı

İstanbul

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Buğra Kavuncu, Twitter hesabından, "Geçen hafta yaptığımız suç duyurusunda, savcılık makamına verilmeyecek bir hesabımız olmadığını belirtmiştik. Bu doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda soruşturma başlatıldığını memnuniyetle öğrendim." paylaşımını yaptı.

Kavuncu ayrıca iletisinde, "Bu sabah avukatlarım, savcılık makamına ifade vermek üzere hazır olduğumu ve davet beklediğimi de bildirdiler. Yüce Türk yargısına yardımcı olmak ve iftiralara cevap vermek için hazırım." ifadesini kullandı.

İYİ Parti'li bir grupla 21 Ekim'de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Kavuncu, bir televizyon programında hakkında çeşitli iddialarda bulunan İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve açıklama yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 231 bin 174'e çıktı
İran'da Kovid-19 nedeniyle otellerin yüzde 30'u kapandı
Çekya'da Kovid-19'la mücadele kapsamında gece dışarı çıkma yasağı uygulanacak
İran'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka ve can kaybı kaydedildi
Kovid-19'a karşı geliştirilen faz 3 aşamasındaki aşı Ankara'da gönüllülere uygulanmaya başlandı

Benzer haberler

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu, hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu, hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Mahkeme bir karar verecek, o zaman akla kara birbirinden ayrılacak

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu, Milletvekili Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu