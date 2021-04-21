İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Milletin dertlerinin yapay gündemlere kurban edilmesine izin vermeyeceğiz
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Türkiye'de sürekli birileri ve bir şeylerin yapay gündemle kaybolup gittiğini ancak milletin dertlerinin yapay gündemlere kurban edilmesine izin vermeyeceklerini kaydetti.
TBMM
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, Büyük Atatürk'ün, 101 yıl önce milletin iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunu bu sözlere ilan ettiğini belirtti.
Akşener, bayramın adına, milli egemenliğin yanına çocuğun eklenmesini ise "23 Nisan’ı, çocuklara hürmet edilmesini temin ve onların zaafından yararlanarak, çok defa yapıldığı gibi, onlara eziyet edilmesini önlemek için meydana getirdim. Bu tedbirim, milletin geleceğine karşı gösterilen bir saygı olarak görülmelidir." ifadeleriyle açıkladığını kaydetti.
Akşener, şunları söyledi:
"O büyük vizyonu, o kutlu ülküyü, 2 gün sonra, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlayacağımız bu günlerde mumla arıyoruz. Ama umutsuzluğa mahal yok. O büyük vizyonun, o kutlu ülkünün bayraktarları olan bizler hala buradayız. Bizlere, bu yüce meclisi ve Cumhuriyeti armağan eden kahramanlarımızın, ruhları şad, mekanları cennet olsun. Allah, bizi onlara karşı mahcup etmesin. Rabbim bize, milletçe hak ettiğimiz zengin, mutlu ve huzurlu Türkiye'de nice 23 Nisan’ları, coşku ve gururla kutlamayı nasip etsin."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin "millet menfaatine söylenmiş hiçbir söze kulak asmamak gibi garip ve zararlı bir huyu" olduğunu iddia eden Akşener, milleti ilgilendiren her konuda olduğu gibi salgın konusunda da ilk günden beri tüm uyarıları yaptıklarını söyledi.
Türkiye'de sürekli birileri ve bir şeylerin, bir zamanlar var olanların birer birer, unutulmaması gereken şeylerin iktidarın yapay gündemleriyle kaybolup gittiğini ileri süren Akşener, bu sırada olanın millete olduğunu ancak milletin dertlerinin yapay gündemlere kurban edilmesine izin vermeyeceklerini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.