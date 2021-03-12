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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Mardin'de ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mardin'in Midyat ve Ömerli ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi, vatandaşlarla bir araya geldi.

Halil İbrahim Sincar,Ahmet Kaplan,Mehmet Sıddık Kaya   | 12.03.2021
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Mardin'de ziyaretlerde bulundu Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar/AA

Mardin

Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Akşener, İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve partililerle ilk olarak Midyat'ta ziyaret ettiği esnafın taleplerini dinledi.

Bir yıldır ülke genelindeki ziyaretlerinde iktidarı yermeyip partisini övmediğini, sadece esnafı dinlediğini belirten Akşener, Midyat esnafının durumunu ise biraz daha iyi gördüğünü kaydetti.

Daha sonra Ömerli ilçesine geçen Akşener, burada vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Tableti olmadığı için Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) giremediğini belirten bir öğrenciyle sohbet eden Akşener, çocuğa tablet hediye edeceğini söyledi.

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