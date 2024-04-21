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Mardin'de panelvan ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

Mardin'de panelvan ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Beşir Şavur  | 21.04.2024 - Güncelleme : 21.04.2024
Mardin'de panelvan ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

Mardin

Mardin-Diyarbakır kara yolunun Akres mevkisinde 34 HKC 122 plakalı panelvan ile 33 AOH 571 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada B.O, D.O, B.O, G.O, H.C, M.Ş, S.S, B.S, A.C, N.O. ve Ş.O. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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