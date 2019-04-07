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AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, açıklamalarda bulunuyor
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Politika

'İstanbul'da oyların yeniden sayılması için YSK'ye başvuracağız'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, İstanbul'da tüm ilçelerde bütün oyların yeniden sayılması için bugün YSK'ye başvuracaklarını bildirdi.

Ali Bayaslan   | 07.04.2019
'İstanbul'da oyların yeniden sayılması için YSK'ye başvuracağız'

İstanbul

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin İstanbul İl Başkanlığında açıklamalarda bulundu.

Yavuz, İstanbul'da tüm ilçelerde bütün oyların yeniden sayılması için bugün YSK'ye başvuracaklarını bildirdi.

"Aradaki fark 16 bin 442'ye düştü"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "Şu an itibariyle aradaki fark 16 bin 442'ye düştü" dedi.

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