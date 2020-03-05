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Politika

İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı değişti

Denizli, Kırşehir ve Tunceli'nin çıkaracağı milletvekili sayısı birer azalırken, İstanbul'un 2, Antalya'nın ise 1 arttı.

Kemal Karadağ   | 05.03.2020
İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı değişti

Ankara

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2019 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen nüfus bilgilerine göre, seçim çevrelerini ve illerin çıkaracağı milletvekili sayısını güncelledi.

Buna göre, Ankara ve İstanbul 3'er, Bursa ve İzmir 2'şer seçim bölgesine ayrıldı.

Denizli, Kırşehir ve Tunceli'nin çıkaracağı milletvekili sayısı 1'er düşerken, İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 2, Antalya'nın ise 1 arttı.

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