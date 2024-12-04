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Politika

İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Japonya Veliaht Prensi'ni kabulüne ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Akishino'yu kabulünde, Türkiye ile Japonya'nın deprem felaketi ve iklim değişikliğiyle mücadelede yakın iş birliğinin her iki ülkeye yarar sağladığını ifade etti.

Mehmet Tosun  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Japonya Veliaht Prensi'ni kabulüne ilişkin açıklama Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Japonya ile derin dostluk bağları bulunduğunu anımsattı.

Diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümünde gerçekleşen bu ziyaretin memnuniyet verici olduğunu belirten Erdoğan, iki ülkenin geleceğe birlikte güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Japonya'nın deprem felaketi ve iklim değişikliğiyle mücadelede yakın iş birliğinin her iki ülkeye yarar sağladığını kaydetti.

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