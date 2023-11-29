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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve futbolcu İrfan Can Eğribayat, yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligindeki Nordsjaelland maçı öncesi Right to Dream Park'ta basın toplantısı düzenliyor. İsrailin Stockholm Büyükelçiliği önünde Filistin’e yönelik saldırılar protesto ediliyor. Beşiktaş Kulübünün başkan adaylarından Hasan Arat, olağanüstü genel kurul öncesi "İstanbul Büyük Final" toplantısını gerçekleştiriyor.
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Politika

İletişim Başkanı Altun: Türkiye, Filistin halkının arkasında durmaya devam edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Türkiye, Filistin halkının arkasında durmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
İletişim Başkanı Altun: Türkiye, Filistin halkının arkasında durmaya devam edecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye, hakkı, hakikati her mecrada dile getirmeyi kendine görev bilmiştir ve Filistin sorununda adil ve kalıcı bir çözümün hayata geçirilmesi için geçmişte olduğu gibi bugün de samimiyetle çalışacak, Filistin halkının arkasında durmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla İsrail'in saldırdığı Gazze'den görüntülerin de yer aldığı bir video paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'in haklı davasında her daim Filistinlilerin yanında olduğunu vurgulayan Altun şunları kaydetti:

"Türkiye, hakkı, hakikati her mecrada dile getirmeyi kendine görev bilmiştir ve Filistin sorununda adil ve kalıcı bir çözümün hayata geçirilmesi için geçmişte olduğu gibi bugün de samimiyetle çalışacak, Filistin halkının arkasında durmaya devam edecektir. Adalet, evrensel olmayı icbar eder. Bugün bir kez daha 'Özgür Filistin' diyeceğiz."

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