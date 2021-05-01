İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ağrı'daki Yaygınyurt Yaşam Kulesi'ni inceledi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı’nın İran sınırındaki İl Jandarma Komutanlığı Yaygınyurt Yaşam Kulesi'ni ziyaret etti.
Ağrı
Soylu, il merkezindeki temaslarının ardından, Jandarma Genel Komutanlığına ait askeri helikopterle bölgedeki sınır hattında incelemede bulundu.
Daha sonra Doğubeyazıt ilçesindeki Yaygınyurt Yaşam Kulesi'ne gelen Bakan Soylu, burada tören mangasınca karşılandı.
Soylu, daha sonra görevli askerlerle sohbet etti, kulede incelemede bulundu.
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