İçişleri Bakanı Soylu 'karda yürüyüş' fotoğraflarını paylaştı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da yılın ilk kar yağışının tadını, Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile yürüyüş yaparak çıkardı.
Ankara
Soylu'nun, sosyal medya hesabından "Ankara'da kar yağıyor, şükür" notuyla yaptığı paylaşımda, Ersoy ile Bakanlık bahçesinde yürüyüş yaparken çekilen fotoğrafları yer aldı.
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Ankara'da kar yağıyor, şükür ❄️ pic.twitter.com/grLzWCT9OK— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 13, 2021