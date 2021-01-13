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Politika

İçişleri Bakanı Soylu 'karda yürüyüş' fotoğraflarını paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da yılın ilk kar yağışının tadını, Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile yürüyüş yaparak çıkardı.

Orhan Onur Gemici   | 13.01.2021
İçişleri Bakanı Soylu 'karda yürüyüş' fotoğraflarını paylaştı

Ankara

Soylu'nun, sosyal medya hesabından "Ankara'da kar yağıyor, şükür" notuyla yaptığı paylaşımda, Ersoy ile Bakanlık bahçesinde yürüyüş yaparken çekilen fotoğrafları yer aldı.

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