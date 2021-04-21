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Politika

İçişleri Bakanı Soylu, CHP Grup Başkanvekili Altay'ın 'Menderes benzetmesi'ne tepki gösterdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın televizyon programındaki bazı sözlerine tepki gösterdi.

Ömer Olcay   | 21.04.2021
İçişleri Bakanı Soylu, CHP Grup Başkanvekili Altay'ın 'Menderes benzetmesi'ne tepki gösterdi

Ankara

Altay'ın katıldığı televizyon programında sarf ettiği sözlere ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Soylu, "Tarih fukarası, cahil.. Siyasete, demokrasiye, millete inanmayan, hala darbeyi iktidar aracı gören zavallılar... Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak. Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız..." ifadelerini kullandı.

Altay söz konusu videoda merhum Başbakan Adnan Menderes'in "dinci odaklara yüz verdiğini, ardından Atatürk'ü koruma kanunu yapmak zorunda kaldığını" iddia ederek, "Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e.." değerlendirmesinde bulunuyor.

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