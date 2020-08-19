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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuşuyor
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Politika

İçişleri Bakanı Soylu: Acil hizmet numaralarının hepsini 112 numarasında birleştireceğiz

İçişleri Bakanı Soylu, "Önümüzdeki hazirana kadar Allah nasip ederse Türkiye'de ormandan itfaiyeye, AFAD'dan jandarmaya, polise, sahil güvenliğe, sağlığa kadar acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz." dedi.

Kerem Kocalar   | 19.08.2020
İçişleri Bakanı Soylu: Acil hizmet numaralarının hepsini 112 numarasında birleştireceğiz Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Önümüzdeki hazirana kadar Allah nasip ederse Türkiye'de ormandan itfaiyeye, AFAD'dan jandarmaya, polise, sahil güvenliğe, sağlığa kadar acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz." dedi.

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