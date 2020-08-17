Bakanlar Soylu ve Kurum, deprem simülasyonunu deneyimledi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "17 Ağustos Anma Etkinlikleri İstanbul Programı" kapsamında deprem simülatörünü deneyimledi.
İstanbul
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afetlere Hazırlık Haftası kapsamında katıldıkları "Afet Eğitim Merkezi"nin açılışında, 7.2 şiddetinde canlandırılan deprem simülasyonunu deneyimledi.
Bakanlar Soylu ve Kurum, Marmara Depremi'nin 21. yılında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen "17 Ağustos Anma Etkinlikleri İstanbul Programı"a katıldı.
Program kapsamında açılışı yapılan İstanbul AFAD Eğitim Binası'nı gezen Soylu ve Kurum, deprem simülatörünü de deneyimledi.
Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, şunları kaydetti:
"60 saniye sürdü, 7.2 Düzce depreminin bir benzerini arkadaşlar simüle ettiler. Simülasyonda bile o sarsıntıyı 60 saniyeye yakın hissetmek hakikaten ürkütücü. Belki yaşadığınız tüm anlar bir şerit gibi gözünüzün önünden geçiyor. Böyle bir depremde eğer sağlam bir binadaysanız çıkıp bundan sonraki süreçte herhalde yakınlarınızı ararsınız. Çok zor, çok sıkıntılı. Nüfusumuzun yüzde 66'sı, topraklarımızın yüzde 70'e yakını deprem bölgesinde yer alan bir ülkeyiz.
Son bir asırda 80 bin canımızı depremlerde yitirdik. Depremle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Depremle mücadeleyi öğrenmek zorundayız. Bu anlamda bu eğitim merkezimiz hem deprem öncesi hem de sonrasında arama kurtarma faaliyetleri yapacak. Arkadaşlarımızın eğitimi, çocuklarımızın bilinçlendirilmesi adına çok önemli. Türkiye'miz, tüm milletimiz bir ve beraber olmak suretiyle depremle mücadele etmeyi öğrenecek. Hem şehirlerimizi hem altyapılarımızı depreme hazırlıklı hale getirecek adımları da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atacağız. Biz de bakanlıklar olarak üzerimize düşen tüm vazifeleri gerçekleştireceğiz. Tekrar 17 Ağustos depreminde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."
"Deprem öyle bir şeydir ki hiçbir saniyesi bilinçli olmamayı affetmiyor"
Bakan Soylu da bir gazetecinin "Depremi bilmek ayrı, yaşamak ayrı. Simülasyonda biraz deneyimlediniz bunu, neler hissettiniz o an?" sorusuna, şu yanıtı verdi:
"Bütün deprem fotoğrafları, depremde gördüklerimizin hepsi gözümün önünden geçti. Bir tek şey hissettim; belki de çocukluğumuzdan itibaren almamız gereken en önemli eğitimlerden bir tanesi deprem anında ne yapmamız lazım geldiği. Çöküp kapanmamız ve sağlam bir yere tutunmamız konusundaki o ilk tavsiyelerin gerçekleştiği an aklıma geldi. Hiç tereddütsüz bunu yapmalıyız. Bize trafikte hep şöyle öğretirlerdi; karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakın. Bu bizim aklımızda kaldı. Çünkü ilkokuldan itibaren bize hep bu söylendi. Depremde veya diğer sel ve afetlerde de kafamıza bunun çakılması lazım, bütün çocuklarımızın bunu bilmesi lazım. Bunun defalarca tekrar edilmesi gerekir. Çünkü orada yapılabilecek bir doğru hareket, doğru adım belki de bir yangını engelleyecek, bir doğalgaz sızmasını engelleyecek. Kapattığınız bir şalter belki de bütün apartmanın yanmasını engelleyecek. Bunların her biri önemli çünkü depremin sadece oluş anı yok."
Depremdeki en temel problemlerden birinin sonrasında çıkabilecek yangınlar olduğunu belirten Soylu, şunları kaydetti:
"Bütün bunlar hepimiz için alınması gereken tedbirler. Milletimize şunu söylemek istiyorum; biz bir deprem bölgesindeyiz, biz bir sel bölgesindeyiz, biz bir afet bölgesindeyiz, biz bir heyelan bölgesindeyiz. Evet ülkemizin her tarafına çeşitli şekillerde yansımış bu tür afet türleri var ama yapmamız gereken çok açık. Burada eğitimimizle, aile içi eğitimlerle bunu tamamen birleştirmeliyiz. Aklımdan geçen, ilk önce her çocuğa bu eğitimi vermek oldu. İlk önce bu geçti çünkü o fotoğraflar aklımdan geçti. Deprem ve afet öyle bir şeydir ki hiçbir saniyesi bilinçli olmamayı affetmiyor, her saniyesinde bilinçli olmalıyız, öncesinde, anında ve sonrasında."
Yeşilköy'deki eğitim merkezinin açılış törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da katıldı.
Vali Yerlikaya, 17 Ağustos Anma Etkinlikleri İstanbul Programında konuştu
Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Marmara Depremi'nin 21. yılı nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen "17 Ağustos Anma Etkinlikleri İstanbul Programı"nda yaptığı konuşmada, 21 yıl önce yaşanan depremde 18 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 24 bin insanımızın yaralandığını, 285 bin evin ve 43 bin işyerinin hasar gördüğünü anlattı.
Afet Acil Durum Eğitim Merkezi'nin, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından İSMEP Kapsamında yaklaşık 20 milyon lira bedelle inşa edildiğini kaydeden Yerlikaya, şunları söyledi:
"İstanbul AFAD Arama Kurtarma birliğimizde 84, Jandarma Arama Kurtarma ekibimizde 205, itfaiye teşkilatımızda 247 görevlimiz bulunuyor. Bu sayıyı çok daha yukarı çekmek için kararlılıkla çalışıyoruz. AFAD tarafından verilen eğitimleri tamamlayarak akredite edilen AKUT, İHH ve JAK ekipleri ve ileride aramıza katılacak diğer gönüllü Sivil Toplum Kuruluşlarımız ile inanıyorum ki afetlere müdahale gücümüz çok daha güçlenecek."
Yerlikaya, AFAD koordinasyonunda Türkiye Afet Müdahale Planı ile afet anında kimin ne yapacağı ve müdahalenin nasıl bir organizasyon içinde yapılacağının belirlendiğine değinerek, bu kapsamda İstanbul'da güvenlikten ulaşıma, sağlıktan, enerji ve haberleşmeye birçok alanda 27 çalışma grubu oluşturulduğunu belirtti.
Her mahalleye Afet Konteyneri Projesi (AFİS) kapsamında 39 ilçede 499 AFİS konteyneri konumlandırıldığını, hali hazırda 3 bin toplanma alanı bulunduğunu kaydeden Yerlikaya, "Belediyelerimizi de Afet Müdahale Planı'na entegre ederek, yerel imkanlardan etkin ve verimli şekilde yararlanabilmek için İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri kurulması çalışmalarını başlattık. Zeytinburnu İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ni faaliyete geçirdik. Önümüzdeki aylarda 25 ilçemizde bu merkezlerin kurulmasını hedefliyoruz." diye konuştu.
İstanbul AFAD Eğitim Binası açıldı
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da 21 yıl önce Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce'de binlerce insanın yaralandığı, binlerce insanın hayatını kaybettiği, binlerce binanın yıkıldığı bir afetin yaşandığını hatırlatarak, "O günden bugüne çok yol alındı, alınmaya da devam ediyor. Alınacak da daha çok yol var. Birlikte, ortak çalışmayla ancak Türkiye afete hazır hale gelebilir. Eğitim merkezleriyle, arama kurtarma ekipleriyle, çadırlarıyla, depolarıyla biz bu hazırlığı devam ettireceğiz." dedi.
Marmara Depremi'nin 21. yılı nedeniyle düzenlenen 17 Ağustos Anma Etkinlikleri İstanbul Programı kapsamında İstanbul AFAD Eğitim Binası da açıldı.
Program kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; AKUT, İHH ve Jandarma (JAK) teşkilatlarına arama-kurtarma akreditasyon belgelerini; emniyet arama-kurtarma ekiplerine de eğitim sertifikalarını verdi.
Daha sonra bakanlar Soylu ve Kurum ile Vali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Güllüoğlu, eğitim binasını gezerek, deprem simülatörünü deneyimledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.