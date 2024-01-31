Dolar
30.36
Euro
32.85
Altın
2,038.92
ETH/USDT
2,284.10
BTC/USDT
42,619.00
BIST 100
8,496.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

İBB Başkan adayı Kurum'dan depremlere ilişkin sözleriyle ilgili açıklama

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, canlı yayında depremlerle ilgili yaptığı açıklamaların siyasi polemik haline getirildiğini bildirdi.

İrem Demir  | 31.01.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
İBB Başkan adayı Kurum'dan depremlere ilişkin sözleriyle ilgili açıklama

İstanbul

Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş depremlerinde 11 ilde 50 bin canlarının gittiğini belirtti.

Cumhuriyet tarihindeki depremlerdeyse toplam 130 bin kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aynı yayında ve aylar önceki yayınlarda da defalarca söylememize rağmen bunun bugün bir siyasi polemik konusu haline getirilmesi gerçekten üzücü. Yalana sarılan siyaset anlayışıyla hakikatli bir zafer kazanılamayacağını 31 Mart'ta kaybettiklerinde görecekler."

Kurum ayrıca paylaşımında, bugün katıldığı televizyon programında Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili ve başka bir yayında Cumhuriyet tarihinde meydana gelen depremlere ilişkin sözlerinin bulunduğu videolara da yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Şu an biz 1,5 puan öndeyiz ve bu CHP'nin yaptığı ankette de böyle'
Bakan Bayraktar, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü
Ayvalık’ta kuvvetli fırtına nedeniyle tekneler alabora oldu
Dışişleri Bakanı Fidan, Romanya'da resmi temaslarda bulundu
Ardahan'a yağan kar kamyonlarla kent dışına taşınıyor

Benzer haberler

'Şu an biz 1,5 puan öndeyiz ve bu CHP'nin yaptığı ankette de böyle'

'Şu an biz 1,5 puan öndeyiz ve bu CHP'nin yaptığı ankette de böyle'

İBB Başkan adayı Kurum'dan depremlere ilişkin sözleriyle ilgili açıklama

Elazığ'da ağır hasarlı binaların yüzde 87'sinin yıkımı tamamlandı

Enkazdan çıkardığı Atatürk rölyefini dükkanının önünde sergiliyor

Enkazdan çıkardığı Atatürk rölyefini dükkanının önünde sergiliyor
15 yaşındaki depremzede Salih, protez koluna kavuştu

15 yaşındaki depremzede Salih, protez koluna kavuştu
Enkaz altında simit isteyen çocuk, kendisini kurtaran ekibe minnettar

Enkaz altında simit isteyen çocuk, kendisini kurtaran ekibe minnettar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet