İBB Başkan adayı Kurum: Her şey değişir ama CHP zihniyeti değişmez
İBB Başkan adayı Murat Kurum, "31 Mart milletin hesap sorma günü. Sana 31 Mart'ta Şile, İstanbul bu kibirli dilinin hesabı soracak. 31 Mart’ta kadınlarımız İstanbul’da sandıkları patlatacak, sana en büyük dersi kadınlarımız verecek." dedi.
İstanbul
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "31 Mart milletin hesap sorma günü. Sana 31 Mart'ta Şile, İstanbul bu kibirli dilinin hesabı soracak. 31 Mart’ta kadınlarımız İstanbul’da sandıkları patlatacak, sana en büyük dersi kadınlarımız verecek." dedi.
Kurum, Şile mitinginde yaptığı konuşmada, İstanbulluların mevcut İBB başkanından en temel belediyecilik hizmetlerini beklediğini ancak bunun yerine getirilmediğini söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kadınlara hakaret ettiğini belirten Kurum, "Ekrem efendiye, 'Analizlere göre kadınlar daha çok AK Parti'ye oy veriyor' dediler. Aynen şunu söyledi, 'Ev kadınları daha çok oy veriyor, kadınlar statüsünde demeyelim.' dedi. Ev kadınlarını kadın statüsünde kabul etmiyor. Kadınlarımıza yönelik bu ayrıştırıcı dil, bu nezaketsizlik, böylesine önemli bir makama hiçbir şekilde yakışmıyor. Kadınlarımıza, annelerimize yöneltilen bu ayrıştırıcı dili biz reddediyoruz." diye konuştu.
"Her şey değişir ama CHP zihniyeti değişmez." diyen Kurum, "Geçmişte kadınlarımızı kıyafetleri, başörtülü üzerinden açık-kapalı diye ayrımcılık yapanlar, şimdi de ev hanımlarını ayrıştırıyorlar. Hanımlarımızı kadın statüsünde değilmiş gibi değerlendirmeye çalışıyorlar. Senin ev kadınlarıyla alakalı ayırdığın, ayrıştırdığın, aşağıladığın insanların oyu, başka kadınların oyundan, başka vatandaşlarımızın oyundan daha az mı değerli ya?" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayrımcılık yarışı yaptığını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:
"Bir gün biriniz bedelli askerlik yapanları ayrıştırıyorsunuz. Orada bedelli askerlik yapanların vatan sevgisini sorguluyorsunuz. Diğer gün biriniz 'ev hanımı' ve 'diğer hanımlar' diye ayrıştırarak milletimizi bölmeye çalışıyorsunuz. Bunların işi iş, eser yapmak değil. Bir gün de hayırda, hizmet üretmekte, bu millete faydalı bir iş yapmakta yarışın. Yarışamazlar. Yıllardır aynı tas aynı hamam. Sen belki bıkmamış olabilirsin ama bu millet senden bıktı, usandı. 31 Mart'ta İstanbul, Şile artık senden temelli olarak kurtulacak. Şile seni süresiz tatile gönderecek. 31 Mart geliyor, az kaldı. 31 Mart milletin hesap sorma günü. Sana 31 Mart'ta Şile, İstanbul bu kibirli dilinin hesabı soracak. 31 Mart’ta kadınlarımız İstanbul’da sandıkları patlatacak, sana en büyük dersi kadınlarımız verecek."
"Bu adamlar olsa olsa siyasetin karikatürü olurlar"
Ekrem İmamoğlu'nun "Ben metro fatihiyim" dediğini de anımsatan Kurum, mevcut İBB yönetiminin 5 yılda sadece 8 kilometre metro yaptığına dikkati çekti.
Dün Sultanbeyli'de düzenlenen mitingde Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattını hızlıca kendilerinin yapacaklarını söylediğini hatırlatan Kurum, "Bir anda, hepsi birden tüm trolleriyle beraber zıplamaya başladılar. 'Ya bu hattı biz açacağız.' diyorlar. Vatandaşlarımız 16 Mart'ta açacağız dedikleri ama kesinlikle açamayacakları o Sancaktepe Şehir Hastanesi, Veysel Karani, Hasanpaşa ve Sultanbeyli duraklarında bekleyecekler. Bu algı belediyeciliği yapanların maskesini orada düşürecekler. Bu adamlar olsa olsa siyasetin konusu değil, karikatürü olurlar. Bunların yalan söyleyip, eser üretemedikleri gibi bir de bizim İstanbul'a kazandıracağımız eserleri eleştiriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
Kurum, mitingin ardından alanın yanında bulunan MHP seçim ofisinin açılışını yaptı.
"Gençler geleceğe daha güvenle bakmalı, umutla bakmalı"
Daha sonra Beykoz’da gençlerle kahve buluşmasında bir araya gelen Kurum, onlara okudukları bölümleri sordu ve sohbet etti.
Kurum, buradaki konuşmasında, gençleri her alanda yetiştirecek destekleri vereceklerini belirterek, "Üniversitede okuyan gençlere 10 bin lira eğitim desteği vereceğiz, her yıl bunu güncelleyeceğiz. Öğrenci evlerine 25 metreküp doğal gaz vereceğiz. İşini kurmak istiyorsanız 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz. Bugün bir yazılımcı için 100 bin lira, bilgisayarını alması, iki-üç arkadaşıyla birlikte iş kurması adına önemli bir adım. 100 bin paylaşımlı ofisi 39 ilçeye dağıtacağız. Gençlerimiz gelerek o paylaşımlı ofislerden yer alabilecekler, orada kendi işlerini kurabilecekler." diye konuştu.
İlk defa evlenecek gençlere 50 bin lira beyaz eşya desteği vereceklerini aktaran Kurum, "Öğrencilerimize yüzde 40 ulaşımda indirim desteği sağlayacağız. Gençlerimizin çalışabilmeleri için kütüphaneleri ve deney atölyelerini her ilçeye kazandıracağız. Mahalle ölçeğinde spor salonları, kıraathanelerimiz, kütüphanelerimiz, kafelerimiz sizlere hizmet verecek ve buralarda aynı zamanda kendinizi de yetiştirebileceksiniz." ifadelerini kullandı.
Gençlerin istihdam hayatına zorlanmadan katılmalarını önemsediklerini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:
"Dert insanın uykusunu bölüyor. Ne kadar güzel, yani dertli olacaksınız. Çalışma azminiz olacak, üretme azminiz olacak. Bu ülkeyi güçlü yarınlara hazırlama azminiz olacak. O yüzden biz dertliyiz, sizin gibi gençlerimize çok daha güzel bir geleceği sunmak için dertliyiz. Bu ülkeyi, Gazi Mustafa Kemal'in hayal ettiği o muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için dertliyiz. Bunu da sizlerle birlikte yapacağız gençler. Bizim projemiz bu aslında, projemiz dertli olmak, projemiz çalışmak, projemiz üretmek. Bunu, samimi bir şekilde gençlerle kuracağımız Gençlik Merkezi’nde alacağımız kararlar ile yapacağız. 39 ilçeden arkadaşlarımız olacak ve o kararı da beraber uygulayacağız."
Kurum, dijital uygulamalar ile gençlere iş olanaklarını sağlayacaklarını kaydetti.
İstanbul’da yaşanan sorunları çözmek için durmadan çalışacaklarının altını çizen Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:
"Okumak burada eziyet olmamalı. Burada yaşamak bir sorun, külfet olmamalı. Bunu çözmek için de çalışmak lazım. Gençler, geleceğe daha güvenle bakmalı, umutla bakmalı. Bunun için ofisler kuracaksın, ‘dene-yap’ atölyeleri kuracaksın, ilk işini kuracaklara sermaye vereceksin, burs vereceksin, çocukları çok farklı alanlarda yetiştireceksin, eğitim vereceksin hem okuyacaksınız hem çalışacaksınız."
Ayrıca Kurum, ziyarette bir gencin doğum günü kutlamasına katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.