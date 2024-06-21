Dolar
32.84
Euro
35.16
Altın
2,321.23
ETH/USDT
3,535.70
BTC/USDT
64,102.00
BIST 100
10,771.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul hayatını kaybetti

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, ülkesinin Ankara Büyükelçisi Virander Paul'un hayatını kaybettiğini bildirdi.

Mehmet Şah Yılmaz, Gökhan Çeliker  | 21.06.2024 - Güncelleme : 21.06.2024
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul hayatını kaybetti Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Ankara

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, bir süredir kanser tedavisi gören Paul'un ölüm haberini X sosyal medya platformundan paylaştı.

Paul'un vefatından derin üzüntü duyduklarını belirten Jaishankar, Paul'un Hindistan Dışişleri Bakanlığı için büyük kayıp olduğunu ve kendisiyle birçok görevinde yakın çalıştıklarını aktardı.

Jaishankar, Paul'un bağlılığına ve hizmetine her zaman hayranlık duyduğunu ve birçok katkısına değer verdiğini belirterek ailesine en derin taziyelerini sunduğunu kaydetti.

Kanser tedavisi gören Paul’un ülkesinde vefat ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Gaziantep'te ormanlık alanda çıkarak barınma merkezine sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Yollarda bayram tatili dönüşü hareketliliği yaşanıyor
Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor
Anız yangınından etkilenen Diyarbakır'daki kırsal mahallede hortum oluştu

Benzer haberler

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul hayatını kaybetti

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul hayatını kaybetti

Ankara'da Uluslararası Yoga Günü etkinliği düzenlendi

Hindistan'da aşırı sıcaklar sebebiyle 9 günde 192 evsiz öldü

Hindistan'da iki trenin çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da iki trenin çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti
En sıcak mayıs birçok ülkede ölümlere neden oldu

En sıcak mayıs birçok ülkede ölümlere neden oldu
Hindistan'ın Odişa eyaletinde sıcak hava nedeniyle 8 kişi öldü

Hindistan'ın Odişa eyaletinde sıcak hava nedeniyle 8 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet