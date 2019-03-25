HDP Eş Genel Başkanı Temelli: Yerel demokrasi anlayışını var edeceğiz
HDP Eş Genel Başkanı Temelli, "Halkın iktidarı kurulana kadar yerel yönetimlerde yerel demokrasi anlayışını var edeceğiz. Tek başımıza iktidara gelemediğimiz yerlerde de demokrasi güçleri iktidara gelsin diye oy vereceğiz." dedi.
Adana/Bingöl
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisince Adana'nın Seyhan ilçesi Karasu Mahallesi'nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta sandığa gidileceğini hatırlattı.
Yaşamı, barışı, demokrasiyi savunduklarını belirten Temelli, tüm kimlik ve inançların yan yana gelmesi gerektiğini ifade etti.
Temelli, ülkede beka sorunu olmadığını, işsizlik ve yoksulluk sorunu bulunduğunu savundu.
Seçimlerde bir stratejileri olduğunu vurgulayan Temelli, şöyle devam etti:
"Bir seçim stratejisi ortaya koyduk. Dedik ki 'İktidara geleceğimiz her yerde HDP iktidara gelecek, kayyumları (kayyum atanan belediyeleri) geri alacağız.' Onun ötesinde iktidara geleceğiz. Muş'ta, Bingöl'de, Kars'ta iktidara geleceğiz. Daha ötesinde Türkiye'nin her yerinde iktidara geleceğiz. Meclislerde Seyhan'da olduğu gibi temsil edileceğiz. Halkın iktidarı kurulana kadar yerel yönetimlerde yerel demokrasi anlayışını var edeceğiz. Tek başımıza iktidara gelemediğimiz yerlerde de demokrasi güçleri iktidara gelsin diye olanca gücümüzle, mücadelemizle o güçlere destek vereceğiz, oy vereceğiz. Bunu anlayamayanlar bizi suçlamaya devam ediyorlar."
Temelli, sandığa sahip çıkacaklarını belirterek, "Bir oyumuzu bile ziyan etmiyoruz, etmeyeceğiz. Dost ve düşman bilsin ki biz kazanacağız, mutlaka kazanacağız." dedi.
Buldan: 31 Mart dönüm noktası olacak
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise Bingöl merkez PTT Kavşağı'nda partisince düzenlenen mitingde konuştu.
Bingöllülerin 31 Mart'ta sandığa giderek iradesini ortaya koyacağını ifade eden Buldan, "31 Mart tarihi elbetteki Türkiye açısından bir dönüm noktası olacak. Bizler açısından da Bingöl halkı açısından da bir dönüm noktası olması gerektiğine inanıyoruz. Bingöl’ün ekonomik anlamda yaşadıkları zorlukların ne kadar çok ve büyük olduğunu biliyoruz. Bütün bunları Bingöl halkına reva görenler 31 Mart'ta derslerini alacaklar." diye konuştu.
Miting, Buldan'ın HDP Bingöl Belediye Başkan adayı aynı zamanda HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy ile ilçe başkan adaylarını tanıtmasının ardından sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.