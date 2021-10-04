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Politika

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Milli Savunma Bakanı Akar'ı kabul etti

Kabulde, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayi iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Sarp Özer   | 04.10.2021
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Milli Savunma Bakanı Akar'ı kabul etti Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Gürcistan Başbakanı Iraklı Garibaşvili, Gürcistan-Türkiye- Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Akar, Tiflis Havalimanı'nda Gürcistan Savunma Bakan Yardımcısı Davit Sujaşvili, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Başbakanlığa geçen Hulusi Akar, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili tarafından kabul edildi.

Kabulde, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayi iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Akar tarafından görüşmede, Türkiye ve Gürcistan arasındaki tarihi ve kültürel bağlara vurgu yapıldığı, Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne verilen önemin belirtildiği, bölgesel sahiplik ilkesi esas alınarak Karadeniz'deki sorunların karşılıklı diyalog ve görüşme yoluyla barışçıl şekilde çözülmesi gerekliliğinin ifade edildiği, iki ülke arasında askeri eğitim ve savunma sanayi alanlarında iş birliğinin daha da geliştirilmesinin öneminin vurgulandığı öğrenildi.

Görüşmeye, Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze de katıldı.

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