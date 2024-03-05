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Politika

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Türkiye, Filistin halkına karşı bütün sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmektedir

Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Türkiye, Filistin halkına karşı kardeşlik temelinde tarihi sorumluluğuyla bütün sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmektedir." dedi.

Tuğba Altun, Gökhan Çeliker, Çağrı Koşak  | 05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Türkiye, Filistin halkına karşı bütün sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmektedir Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Ankara

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "(Türkiye’nin) Filistin davasına olan sürekli desteğinden ötürü müteşekkiriz." dedi.

Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Filistin'in uluslararası sistemdeki yerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Abbas, "Filistin'e uluslararası korumanın sağlanması için çabaların güçlendirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Abbas, kendilerinin de bu korumanın gerçekleşebilmesini arzuladıklarına işaret ederek, "Filistin'in Birleşmiş Milletler'de daimi üyeliğe sahip olması, Güvenlik Konseyi'nin kararıyla böyle bir durumun ortaya çıkması, bizim arzuladığımız bir şeydir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve kardeş Türk halkına en içten selamlarını ve teşekkürlerini ileten Abbas, "(Türkiye'nin) Filistin davasına olan sürekli desteğinden ötürü müteşekkiriz." ifadesini kullandı.

Abbas, Türkiye'nin Filistin halkına ve Gazze'deki halka yönelik gönderdiği yardımlardan dolayı da en içten minnettarlıklarını ifade ederek, "Türkiye, Filistin halkına karşı kardeşlik temelinde tarihi sorumluluğuyla bütün sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Şu anda 120 binden fazla Filistinlinin yaralandığını ve öldüğünü kaydeden Abbas, "Batı Şeria'da da aynı şekilde İsrail suçlarına devam etmektedir, katliamlarını yapmaktadır." diye konuştu.

Abbas, uluslararası bir barış konferansının tertip edilmesi ve bir yol haritasının kabul edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu çabalar bağlamında, biz Türkiye’nin rolünü önemsiyoruz." dedi.

İsrail’in Gazze’deki saldırılarının yanı sıra işgal altındaki Kudüs’te ve Batı Şeria’da da "pervasızca saldırılarına devam ettiğini" aktaran Abbas, Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının da sürdüğünü söyledi.

Uluslararası bir barış konferansının tertip edilmesi ve bir yol haritasının kabul edilmesi gerektiğini kaydeden Abbas, "Bu çabalar bağlamında, biz Türkiye’nin rolünü önemsiyoruz." diye konuştu.

Abbas, "Filistin halkının Gazze’den ve Batı Şeria’dan tehcir edilmesini kabul etmiyoruz. İsrail ise yakıp yıkarak bu projesini hayata geçirmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"Gazze, Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır ve hiçbir şekilde işgal devletinin planlarının kabulü mümkün değildir." diyen Abbas, Filistin devletinin "bölünemeyeceğini" vurguladı.

Abbas, "Barış ve güvenlik İsrail işgalinin son bulmasıyla mümkündür" diyerek, İsrail işgalinin sonlanması yoluyla bölgede "güven, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinin sağlanabileceğine" dikkati çekti.

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