Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Giresun ve Ordu'yu ziyaret etti
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Giresun'u ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla görüştü. İnce Giresun'un ardından Ordu'ya geçerek vatandaşlarla bir araya geldi.
Giresun/Ordu
Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında kente gelen Muharrem İnce, ilk olarak 22 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Dereli ilçesini ziyaret etti.
Burada ilçe merkezini gezen İnce, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, kendilerine "geçmiş olsun" dileğini iletti.
Muharrem İnce, daha sonra Giresun kent merkezine geçti. Burada Atatürk Meydanı'nda gezen İnce, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
Gezinin ardından gazetecilere açıklama yapan İnce, memleket hareketi olarak Türkiye'yi karış karış dolaştıklarını söyledi.
İnce, Türkiye'nin, dünya fındık ekili alanlarının yüzde 75'i ile üretiminin yüzde 65'ini gerçekleştirdiğini ifade ederek, Türkiye'nin böyle bir üründen yeterince yararlanamadığını öne sürdü.
"Dünyada sizin elinizde olan bir şey değerlendiremiyorsunuz." ifadesini kullanan İnce, şunları kaydetti:
"Fındığın sorununu çözemeyen Türkiye'nin sorununu çözemez. Bu kadar size ait bir şeyin sorununu çözemiyorsanız 18 yılda demek ki siz hiçbir sorunu çözemezsiniz. Zaten 2002'den bu noktaya geldiğimizde de Türkiye'nin çözülmüş bir tane sorunu yoktur. İşte biz 'Memleket Hareketi' olarak 'Türkiye'nin zengin topraklarının yoksul çocukları olmayalım' diye, 'Çocuklarımız güzel hayaller kursun' diye, oradan oraya dolaşıyoruz."
İnce, karış karış Türkiye'yi dolaştıklarını belirterek, "Türkiye'de gördüğüm şu; insanlar iktidardan da memnun değil, muhalefetten de memnun değil. Türkiye'de genel anlamda gördüğüm durum bu. Biz de millete bir alternatif olmaya, bir çözüm noktası olmaya, bir seçenek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Ordu
İnce, Ordu'da vatandaşlarla bir araya geldi.
İnce, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı'nda çay bahçesi ve kafelerde oturan vatandaşlarla sohbet etti.
Buradaki esnafla da görüşen İnce, sahil kenarında vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.
İnce, gazetecilere, Ordu'dan Samsun'a devam edeceklerini ve 81 ili gezeceklerini, daha sonra büyük ilçelere ve büyük köylere gideceklerini söyledi.
Devam edecekleri bu yürüyüşü, 1000 günlük bir yürüyüş olarak planladıklarını dile getiren İnce, "Memlekette sorunları yerinde tespit edip onlara çözüm önerilerini üretiyoruz. Türkiye'de insanlarda şunu gördük. Şu ana kadar 13-14 il gezdik. İnsanlarda gördüğümüz, bu iktidardan da bu muhalefet yapısından da rahatsız insanlar. Biz insanlara seçenek sunuyoruz, yeni bir yol sunuyoruz." dedi.
İnce, "Ordu" denince akla fındık geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Dünyadaki fındığın yüzde 65'ini biz üretiyoruz, Türkiye üretiyor. Yüzde 65'ini üretmemize rağmen 450 bin fındık üreticisi aile, küçük işletme, aile işletmesi ne yazık ki 3-5 çikolata fabrikasının insafına bırakılmış durumda. Yani dünyada bu kadar tekel olup piyasayı bizim belirlememiz gerekirken en stratejik ürünü bile değerlendiremeyen, fındığın sorununu çözemeyen Türkiye'nin sorununu çözemez açıkçası. Yani 2 milyar dolara yakın bir gelirimiz var fındıktan ama fiyatını bile biz belirleyemiyoruz. Hamburg’da fiyat belirleniyorsa, bu üreticinin hakkının verilmediğinin en büyük göstergesidir. Onun için her bir memlekete gidip oranın yerel basınıyla olsun, sokakta insanlarıyla olsun, hiç kimseye haber vermeden, kalabalıklar yapmadan, yani milleti meydana toplayıp hitap etmek değil, milletin ayağına giderek karış karış sokaklarda dolaşarak insanlarımızla bire bir hasret gideriyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, dertleşiyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.