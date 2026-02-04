Dolar
Ekonomi

Türkiye fındık ihracatından 5 ayda yaklaşık 973 milyon dolar gelir sağladı

Türkiye, 2025-2026 fındık ihracat sezonunun 5 ayında yaklaşık 973 milyon dolar gelir elde etti.

Gültekin Yetgin  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
Türkiye fındık ihracatından 5 ayda yaklaşık 973 milyon dolar gelir sağladı

Giresun

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2025-31 Ocak 2026 döneminde yurt dışına 972 milyon 974 bin 623 dolar karşılığında 77 bin 803 ton fındık satıldığı belirtildi.

Geçen yılın aynı döneminde yapılan 159 bin 681 ton fındık ihracatından, 1 milyar 299 milyon 297 bin 833 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

