Politika

"Eserlerle Devlet Bahçeli" kitabı yayımlandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bizzat öncülük ettiği çalışmaları konu alan "Eserlerle Devlet Bahçeli" kitabı yayımlandı.

Fırat Taşdemir  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
"Eserlerle Devlet Bahçeli" kitabı yayımlandı

Ankara

Partiden yapılan açıklamada, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Büşra Cin'in editörlüğünü yaptığı kitabın kamuoyuna sunulduğu bildirildi.

Eserin yalnızca fiziki yapıların, kurumların ve projelerin derlemesi değil, aynı zamanda Türk milliyetçiliğinin hamasetten uzak, ilme, ahlaka ve toplumsal dayanışmaya yönelik devlet ve millet anlayışının somut tezahürlerinin kayıt altına alınması olduğu belirtildi.

Kitapta yer alan kurumların on altı Türk devletinden üç kıtaya yayılan tarihi hakimiyetin ve Atatürk'ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'nde aynı sorumluluk bilinciyle yaşatıldığının somut ve kalıcı göstergesi olduğu vurgulandı.

Beş ana bölümden oluşan kitabın özel olarak tasarlanan kapağında ise Selçuklu yıldızı içinde Bahçeli'nin imzasının yer aldığı kaydedildi.

Bu yıldızın, tarih boyunca Türk-İslam medeniyetinin gücünü taşıyan sekiz erdem olan adalet, merhamet, sabır, sadakat, doğruluk, cömertlik, şefkat ve cesareti hatırlattığının altı çizildi.

Yıldızın tam merkezinde parlayan ay yıldızın Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık sembolü ve Türk milletinin ebedi simgesi olduğu belirtildi.

Kitabın editörü Cin'in, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye takdim bölümünde şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"Türk milliyetçiliğinin fikri ve kurumsal sürekliliğini kararlılıkla taşıyan, bizleri bu şuurla yetiştiren ve bugün bu büyük emaneti 'Eserlerle Devlet Bahçeli' kitabı aracılığıyla geleceğe aktarma sorumluluğunu üstlenmemize imkan tanıyan, her daim yol gösterici ışığımız olan liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye en derin hürmet ve minnet duygularımı arz ediyorum."

