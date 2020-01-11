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Politika

Erdoğan'dan Umman Sultanı Kabus bin Said için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Kabus bin Said için Arapça Twitter hesabı üzerinden taziye mesajı yayımladı.

Sibel Kurtoğlu   | 11.01.2020
Erdoğan'dan Umman Sultanı Kabus bin Said için taziye mesajı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Kabus bin Said için taziye mesajı yayımladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Umman Sultanı Kabus bin Said için Arapça Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Umman’ın refah ve kalkınması yönündeki çabalarının yanı sıra bölgemiz siyaseti açısından da oldukça önemli bir isim olan Umman Sultanı Kabus bin Said el Said'e Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. 

Erdoğan, Umman halkına başsağlığı dileklerini de iletti. 

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