Erdoğan'dan Umman Sultanı Kabus bin Said için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Kabus bin Said için Arapça Twitter hesabı üzerinden taziye mesajı yayımladı.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Kabus bin Said için taziye mesajı yayımladı.
أسأل الله الرحمة للسلطان قابوس بن سعيد آل سعيد الذي بذل جهودًا كبيرة من أجل رفاهية وتنمية سلطنة عمان إلى جانب كونه شخصية مهمة في سياسة المنطقة.— رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) January 11, 2020
وإذ أتقدم بخالص التعازي إلى الشعب العماني الصديق والشقيق وأدعو الله أن يلهمه الصبر والسلوان.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Umman Sultanı Kabus bin Said için Arapça Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Umman’ın refah ve kalkınması yönündeki çabalarının yanı sıra bölgemiz siyaseti açısından da oldukça önemli bir isim olan Umman Sultanı Kabus bin Said el Said'e Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Umman halkına başsağlığı dileklerini de iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.