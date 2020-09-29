Erdoğan'dan Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vefat haberinden derin üzüntü duyduğum Kuveyt Emiri es-Sabah'a Allah'tan rahmet, Kuveyt halkına başsağlığı diliyorum." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Arapça ve Türkçe yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Vefat haberinden derin üzüntü duyduğum Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Allah'tan rahmet, Türk milleti adına dost ve kardeş Kuveyt halkına başsağlığı diliyorum."
Vefat haberinden derin üzüntü duyduğum Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Allah’tan rahmet, Türk milleti adına dost ve kardeş Kuveyt halkına başsağlığı diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 29, 2020
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