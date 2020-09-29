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Politika

Erdoğan'dan Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vefat haberinden derin üzüntü duyduğum Kuveyt Emiri es-Sabah'a Allah'tan rahmet, Kuveyt halkına başsağlığı diliyorum." dedi.

Zafer Fatih Beyaz   | 29.09.2020
Erdoğan'dan Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için taziye mesajı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için başsağlığı dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Arapça ve Türkçe yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Vefat haberinden derin üzüntü duyduğum Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Allah'tan rahmet, Türk milleti adına dost ve kardeş Kuveyt halkına başsağlığı diliyorum."

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