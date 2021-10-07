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Politika

Erdoğan, Putin ile Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konuları görüştü

Ferdi Türkten   | 07.10.2021
Erdoğan, Putin ile Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konuları görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. 

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