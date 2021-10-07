Erdoğan, Putin ile Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konuları görüştü
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
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