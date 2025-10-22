Emine Erdoğan'dan "Yeşil Vatan Seferberliği"ne destek çağrısı
Emine Erdoğan, vatandaşlara fidan sahiplenerek "Yeşil Vatan Seferberliği"ne destek olmaları çağrısında bulundu.
Ankara
Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Ormanlarımız suyun sesi, havanın nefesi, kuşun yuvası, insanın da yeryüzündeki vicdanıdır. Yeşil Vatan Seferberliği ile yurdumuzun dört bir yanında toprağa hayat, yarınlara umut olacak fidanlar yeşertelim, ormanlarımızı çoğaltalım. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne kadar tüm vatandaşlarımızı yarınlarımız için bir fidan sahiplenmeye davet ediyorum. http://gelecegenefes.gov.tr üzerinden bir fidan sahiplenerek, bu iyilik kervanına hep birlikte omuz verelim."
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Yeşil Vatan Seferberliği" başlatıldı.
Bu kapsamda, ülke genelinde 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumun toprakla buluşturulması hedefleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.