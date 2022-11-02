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Politika

Emine Erdoğan, MÜSİAD Kadın Komitesi üyeleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kadın Komitesi üyeleriyle bir araya geldi.

Zafer Fatih Beyaz   | 02.11.2022
Emine Erdoğan, MÜSİAD Kadın Komitesi üyeleriyle bir araya geldi

Ankara

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MÜSİAD Kadın Komitesi ile bir araya geldik. Kadın girişimcilerimizin geliştirilerek güçlendirilmesi için yürüttükleri faaliyetler hakkında görüş ve öneri paylaşımında bulunduk. Çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum." ifadesini kullandı.

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