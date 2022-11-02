Emine Erdoğan, MÜSİAD Kadın Komitesi üyeleriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kadın Komitesi üyeleriyle bir araya geldi.
Ankara
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MÜSİAD Kadın Komitesi ile bir araya geldik. Kadın girişimcilerimizin geliştirilerek güçlendirilmesi için yürüttükleri faaliyetler hakkında görüş ve öneri paylaşımında bulunduk. Çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum." ifadesini kullandı.
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MÜSİAD Kadın Komitesi ile bir araya geldik.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 2, 2022
Kadın girişimcilerimizin geliştirilerek güçlendirilmesi için yürüttükleri faaliyetler hakkında görüş ve öneri paylaşımında bulunduk.
Çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum. @MUSIADKadin pic.twitter.com/DNFSgBbCwA