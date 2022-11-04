Dolar
18.62
Euro
18.45
Altın
1,673.52
ETH/USDT
1,615.10
BTC/USDT
20,730.00
BIST 100
4,216.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Emine Erdoğan, Cezayirli Bakan Kaoutar Krikou ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cezayir Ulusal Dayanışma, Aile ve Kadının Statüsü Bakanı Kaoutar Krikou ile görüştü.

Kaan Bozdoğan   | 04.11.2022
Emine Erdoğan, Cezayirli Bakan Kaoutar Krikou ile bir araya geldi

İstanbul

Emine Erdoğan, KADEM 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi vesilesiyle İstanbul'da bulunan Krikou ile Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir araya geldi.

Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başta aile olmak üzere kadın, çocuk ve sosyal yardım konuları ile ilgili çalışmalar hakkında görüş paylaşımında bulunduk." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan'a, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu da eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yanık: Demokrasi, kadın hakları başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin teminatıdır
Amasra'daki patlamadan 21 gün sonra hayatını kaybeden madencinin evinde hüzün hakim
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli vefat etti
KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar: Modern dünyanın kadınlar üzerinde bir baskısından da söz ediyoruz
Bitlisliler sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istiyor

Benzer haberler

Emine Erdoğan, Cezayirli Bakan Kaoutar Krikou ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, Cezayirli Bakan Kaoutar Krikou ile bir araya geldi

KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar: Modern dünyanın kadınlar üzerinde bir baskısından da söz ediyoruz

Bakan Yanık: Ulaşamadığımız tek bir kadının kalmaması için tüm Türkiye'de her bir hanenin kapısını çalıyoruz

Kadın ve Adalet Zirvesi "Kültürel Kodlar ve Kadın" temasıyla düzenlenecek

Kadın ve Adalet Zirvesi "Kültürel Kodlar ve Kadın" temasıyla düzenlenecek
Emine Erdoğan, MÜSİAD Kadın Komitesi üyeleriyle bir araya geldi

Emine Erdoğan, MÜSİAD Kadın Komitesi üyeleriyle bir araya geldi
Emine Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Emine Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet