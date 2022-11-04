Emine Erdoğan, Cezayirli Bakan Kaoutar Krikou ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cezayir Ulusal Dayanışma, Aile ve Kadının Statüsü Bakanı Kaoutar Krikou ile görüştü.
İstanbul
Emine Erdoğan, KADEM 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi vesilesiyle İstanbul'da bulunan Krikou ile Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir araya geldi.
KADEM 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi vesilesiyle Cezayir Ulusal Dayanışma, Aile ve Kadının Statüsü Bakanı Kaoutar Krikou ile bir araya geldik.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 4, 2022
Başta aile olmak üzere kadın, çocuk ve sosyal yardım konuları ile ilgili çalışmalar hakkında görüş paylaşımında bulunduk. pic.twitter.com/9y587CnDy1
Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başta aile olmak üzere kadın, çocuk ve sosyal yardım konuları ile ilgili çalışmalar hakkında görüş paylaşımında bulunduk." ifadesini kullandı.
Emine Erdoğan'a, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu da eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.