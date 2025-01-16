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Politika

Emine Erdoğan: Ateşkes kararı Filistin halkının onurlu direnişinin bir nefes aralığıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin, "Ateşkes kararı, Filistin halkının onurlu direnişinin ve yıllardır süregelen mücadelesinin bir nefes aralığıdır." ifadesini kullandı.

Utku Şimşek  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Emine Erdoğan: Ateşkes kararı Filistin halkının onurlu direnişinin bir nefes aralığıdır

Ankara

Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ateşkes kararı, Filistin halkının onurlu direnişinin ve yıllardır süregelen mücadelesinin bir nefes aralığıdır. Bütün kalbimle kararı destekliyor ve akan masum kanların hesabının sorulmasını temenni ediyorum. Biliyoruz ki gerçek barış, yalnızca adaletle mümkün. Kalıcı barış ve istikrar sağlanana kadar Gazze halkıyla beraber yürümeye devam edecek, yaraları el birliğiyle saracağız. Özgürlükleri için şehit olan Filistinli kardeşlerimizi rahmetle anıyor, anlaşmanın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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