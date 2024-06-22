Dışişleri Bakanlığından vefat eden Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, dün hayatını kaybeden Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul'un, Türkiye-Hindistan ilişkilerini geliştirmek için ortaya koyduğu samimi gayretiyle her zaman minnetle hatırlanacağını belirtti.
İstanbul
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul'un 21 Haziran'da vefatının büyük üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.
Paylaşımda, "Büyükelçi Paul, görevi sırasında Türkiye-Hindistan ilişkilerini geliştirmek için ortaya koyduğu samimi gayretiyle her zaman minnetle hatırlanacaktır." ifadesine yer verildi.
Bir süredir kanser tedavisi gören Paul'un ölüm haberini dün Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, X sosyal medya platformundan duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.