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Politika

Dışişleri Bakanlığından vefat eden Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, dün hayatını kaybeden Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul'un, Türkiye-Hindistan ilişkilerini geliştirmek için ortaya koyduğu samimi gayretiyle her zaman minnetle hatırlanacağını belirtti.

Muhammet Tarhan  | 22.06.2024 - Güncelleme : 22.06.2024
Dışişleri Bakanlığından vefat eden Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi için taziye mesajı

İstanbul

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul'un 21 Haziran'da vefatının büyük üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Paylaşımda, "Büyükelçi Paul, görevi sırasında Türkiye-Hindistan ilişkilerini geliştirmek için ortaya koyduğu samimi gayretiyle her zaman minnetle hatırlanacaktır." ifadesine yer verildi.

Bir süredir kanser tedavisi gören Paul'un ölüm haberini dün Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, X sosyal medya platformundan duyurmuştu.

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