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Politika

Dışişleri Bakanlığından İskeçe Müftülüğüne seçilen Trampa'ya tebrik

Dışişleri Bakanlığı, İskeçe Müftülüğüne seçilen Mustafa Trampa'yı tebrik ederek, Batı Trakya Türk Azınlığının (BTTA) hak ve özgürlüklerinin korunması ve ileri götürülmesine yönelik yapacağı çalışmalarda kendisine başarılar diledi.

Muhammet Tarhan   | 09.09.2022
Dışişleri Bakanlığından İskeçe Müftülüğüne seçilen Trampa'ya tebrik Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Batı Trakya'da, vefat eden İskeçe seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'nin yerine seçilen Mustafa Trampa'yı tebrik ederek, Batı Trakya Türk Azınlığının (BTTA) hak ve özgürlüklerinin korunması ve ileri götürülmesine yönelik yapacağı çalışmalarda kendisine başarılar diledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Müftü Ahmet Mete’nin vefatının ardından, İskeçe’deki soydaşların bugün, birlik ve beraberlik içinde yaptıkları seçimler sonucunda yeni müftülerini seçtiği bildirildi.

Açıklamada, "Yoğun katılım sağlandığını gördüğümüz seçimleri kazanan yeni İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa’yı tebrik ediyor, Batı Trakya Türk Azınlığının (BTTA) hak ve özgürlüklerinin korunması ve ileri götürülmesine yönelik yapacağı çalışmalarda kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Seçimin azınlığın iradesini yansıtacak şekilde düzenlenmesi için tüm baskılara rağmen yoğun gayret gösteren BTTA Danışma Kurulu’nun çabalarının takdirle karşılandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu vesileyle, Yunanistan’ın BTTA’nın Lozan Barış Antlaşması başta olmak üzere uluslararası anlaşmalarla ve uluslararası insan hakları normlarıyla güvence altına alınan dini hak ve özgürlüklerine ve bu çerçevede BTTA’nın iradesine saygı göstermesini bekliyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da BTTA’nın hak ve özgürlüklerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz."

İskeçe'de bugün yapılan müftü seçiminde halkın büyük desteğini alan Mustafa Trampa, İskeçe'nin seçilmiş Müftüsü unvanına hak kazanmıştı.

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