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Politika

Dışişleri Bakanlığından Avrupa Parlamentosunda Suriye ihtilafına ilişkin alınan karara tepki

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Türkiye'ye yöneltilen ifadelere tepki göstererek, "AP'yi, Türkiye’nin Suriye’de yaptığı katkıların Avrupa için önemini idrak etmeye davet ediyoruz." açıklaması yaptı.

Muhammet Tarhan   | 13.03.2021
Dışişleri Bakanlığından Avrupa Parlamentosunda Suriye ihtilafına ilişkin alınan karara tepki

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda kabul edilen Suriye ihtilafına ilişkin kararda Türkiye'ye yöneltilen ifadelere tepki göstererek, "AP'yi gerçeklerden kopuk ve ilgisiz açıklamalar yapmak yerine NATO ve Avrupa’nın sınırlarını da koruyan Türkiye’nin Suriye’de yaptığı katkıların Avrupa için önemini idrak etmeye ve Suriye’deki gelişmeler bağlamında ihtilafın siyasi çözümüne yapıcı katkı sunmaya davet ediyoruz." açıklaması yaptı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "AP Genel Kurulunda Suriye ihtilafının 10. yılı vesilesiyle kabul edilen kararda yer verilen milyonlarca Suriyeliye kucak açan ve ihtilaf nedeniyle tek başına ağır sorumluluklar üstlenen ülkemize ilişkin asılsız iddiaları reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu kararın AP'nin Türkiye'ye karşı ön yargılı ve dürüstlükten uzak yaklaşımını gözler önüne serdiği vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyinde, sınır hattı boyunca Türk ve Suriye halkını tehdit eden terör örgütlerine karşı Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı temelinde harekatlar düzenlediği hatırlatıldı.

Açıklamada, harekatlar sırasında ve sonrasında sivil halka zarar gelmemesi için gerekli tüm tedbirlerin azami ölçüde uygulandığı, bölge halkının DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütlerinin zulmünden kurtarıldığı ve Suriye Geçici Hükümeti’nin önderliğindeki yerel unsurların istikrarlaştırma çalışmaları sayesinde huzur ve istikrar tesis edilerek 420 binden fazla sığınmacının bu bölgelere gönüllü ve güvenli geri dönüşünün sağlandığı aktarıldı.

AP'nin asıl eleştirmesi gerekenin PKK/YPG’nin son dönemde bölgede barış ve istikrarı bozmaya yönelik artan terör saldırı olduğu belirtilen açıklamada, kararda PKK/YPG’nin bölgenin demografisini değiştirme çabaları ve DEAŞ’lıları serbest bıraktığı hususlarına değinilmemesinin de dikkate değer olduğunun altı çizildi.

Türkiye'nin bir yandan terörizmin her türlüsüyle kararlı mücadelesini devam ettirirken bir yandan da BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı temelinde Suriye ihtilafına siyasi bir çözüm bulunması amacıyla çabalarını sürdüreceği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Avrupa Parlamentosunu gerçeklerden kopuk ve ilgisiz açıklamalar yapmak yerine NATO ve Avrupa’nın sınırlarını da koruyan Türkiye’nin Suriye’de yaptığı katkıların Avrupa için önemini idrak etmeye ve Suriye’deki gelişmeler bağlamında ihtilafın siyasi çözümüne yapıcı katkı sunmaya davet ediyoruz."

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