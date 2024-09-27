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Politika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den, Türkevi hakkındaki iddialara yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, New York Belediye Başkanı Adams hakkındaki iddiaların Türkevi ve Türk yetkililerle ilişkilendirilme çabaları için, "Herhangi bir ülkenin içişlerine karışmamız söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

Muhammet Tarhan  | 27.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den, Türkevi hakkındaki iddialara yanıt Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

İstanbul

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkındaki iddiaların Türkevi ve Türk yetkililerle ilişkilendirilme çabaları için, "Yurt dışındaki temsilciliklerimiz görevlerini Viyana Sözleşmelerine ve uluslararası diplomatik teamüllere uygun olarak ifa etmektedirler. Herhangi bir ülkenin içişlerine karışmamız söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

Keçeli, New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında ABD'de hazırlanan savcılık iddianamesinde, Türkevi'nin hizmete girme süreci ve Türk diplomatik misyonuyla ilgili de birtakım ithamlarda bulunulmasına ilişkin gelişmelere yazılı yanıt verdi.

Sözcü Keçeli, "Yurt dışındaki temsilciliklerimiz görevlerini Viyana Sözleşmelerine ve uluslararası diplomatik teamüllere uygun olarak ifa etmektedirler. Herhangi bir ülkenin içişlerine karışmamız söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

New York'ta devam eden hukuki süreci yakından takip ettiklerini vurgulayan Keçeli, Viyana Sözleşmelerinden kaynaklanan hakları saklı tuttuklarını belirtti.

Almanya’da ikamet izni olmayan Türklerin geri gönderileceği iddialarına yalanlama

Keçeli, Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye geri gönderileceğine ilişkin haberlerin de doğru olmadığını belirtti.

Keçeli, X hesabından Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye geri dönüşlerine ilişkin basına yansıyan haberler hakkında paylaşım yaptı.

Sözcü Keçeli, "Alman basınında yer alan, Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye geri dönüşlerine ilişkin haberler doğru değildir. Vatandaşlarımızın toplu olarak sınır dışı edilmesine ilişkin hiçbir uygulamaya onay verilmemiştir." ifadelerini kullandı.

Keçeli ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasında 23 Eylül'de New York'ta yapılan görüşmede bu konunun gündeme gelmediğini kaydetti.

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