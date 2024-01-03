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Politika

Dışişleri Bakanlığı, İran'da meydana gelen terör eylemini en güçlü şekilde kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Kirman şehrinde düzenlenen terör eylemini kınadı.

Can Efesoy  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
Dışişleri Bakanlığı, İran'da meydana gelen terör eylemini en güçlü şekilde kınadı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran’ın Kirman şehrinde düzenlenen terör eylemi sonucunda meydana gelen çok sayıda can kaybı ve yaralanmaların üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, dost ve kardeş İran halkına ve hükümetine başsağlığı, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen iki patlamada ilk belirlemelere göre 103 kişi hayatını kaybetti.

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