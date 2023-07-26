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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölbaşı Polis Akademisi'nde Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni'ne katılıyor İzmir’in Kınık ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor
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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Yunan mevkidaşına yangınlar nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı

Dışişleri Bakanı Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis'e bir mesaj göndererek Yunanistan’da devam eden yangınlar için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Muhammet Tarhan  | 26.07.2023 - Güncelleme : 26.07.2023
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Yunan mevkidaşına yangınlar nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis'e bir mesaj göndererek Yunanistan’da devam eden yangınlar için geçmiş olsun dileklerini ve yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden iki pilot için de taziyelerini iletti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis'e Yunanistan'daki yangınlarla ilgili mesaj gönderdi.

Fidan, mesajında Yunanistan'da devam eden yangınlar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ve yangın söndürme uçağının düşmesi neticesinde hayatını kaybeden iki pilot için de taziyelerini iletti.

Yunanistan'da yangınlar

Kavurucu sıcakların etkisi altındaki Yunanistan, başta Rodos Adası olmak üzere günlerdir kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, son 13 günde ülke genelinde 600'den fazla yangın çıktığını söylemişti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan Eğriboz'daki Platanistos bölgesinde, yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Türkiye de söndürme çalışmalarına destek veriyor

Yunanistan’da devam eden orman yangınlarına yardım amacıyla Türkiye, İsrail, Mısır, Bulgaristan, İtalya, Malta, Fransa, Ürdün, Polonya, Romanya ve Slovakya yardım göndermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle 22 Temmuz'da Atina'ya varmıştı.

Türkiye'den gönderilen uçaklar Rodos Adası'ndaki yangınlarda görev yapıyor.

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