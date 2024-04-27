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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile Londra'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geldi.

Büşranur Koca  | 27.04.2024 - Güncelleme : 27.04.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile Londra'da görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya platformundan, Fidan ile Yerapetritis'in görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Sayın Yunanistan Başbakanı'nın (Kiryakos Miçotakis) önümüzdeki dönemde Ankara'ya yapacağı ziyaretin hazırlıkları kapsamında, Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları bugün Londra'da bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular da ele alındı."

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