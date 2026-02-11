Dolar
43.63
Euro
51.97
Altın
5,093.63
ETH/USDT
1,961.30
BTC/USDT
67,236.00
BIST 100
13,803.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, UNCTAD Genel Sekreteri Grynspan'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ile bir araya geldi.

Büşranur Keskinkılıç  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
Dışişleri Bakanı Fidan, UNCTAD Genel Sekreteri Grynspan'ı kabul etti Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu/AA

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, UNCTAD Genel Sekreteri Grynspan'ı Ankara'da kabul etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Kanada'daki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 10. duruşması başladı
Adalet Bakanlığında devir teslim töreni yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutlarının ödeme planını açıkladı
Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, UNCTAD Genel Sekreteri Grynspan'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Fidan, UNCTAD Genel Sekreteri Grynspan'ı kabul etti

Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ve Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüştü

Bakan Fidan, Kırgızistan Meclis Başkanı uulu ve Katar'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khulaifi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, canlı yayında gündemi değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Fidan, canlı yayında gündemi değerlendirdi
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü
Türkiye ile AB arasında ekonomik bütünleşmenin önemi teyit edildi

Türkiye ile AB arasında ekonomik bütünleşmenin önemi teyit edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet