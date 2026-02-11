Dışişleri Bakanı Fidan, UNCTAD Genel Sekreteri Grynspan'ı kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ile bir araya geldi.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, UNCTAD Genel Sekreteri Grynspan'ı Ankara'da kabul etti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı