Dışişleri Bakanı Fidan, Türkmenistanlı ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla telefonda konuştu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile telefonda görüştü.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, karşı tarafların talebi üzerine Türkmenistanlı ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Fidan ile Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov, ikili ilişkiler, bölgesel meseleler ve enerji alanında işbirliği konularını ele aldı.
Bakan Fidan ile Güney Kore Dışişleri Bakanı Park ise ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerle enerji alanında işbirliği imkanlarını değerlendirdi.
Ayrıca Dışişleri Bakanlığının, X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Ankara'da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso'yu kabul ettiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.