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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkmenistanlı mevkidaşı Meredov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile telefonda görüştü.

Tuğba Altun  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkmenistanlı mevkidaşı Meredov ile telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ile Türkmenistanlı mevkidaşı Meredov telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili işbirliği konuları ele alındı.

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