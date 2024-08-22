Dışişleri Bakanı Fidan, Türkmenistanlı mevkidaşı Meredov ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile telefonda görüştü.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ile Türkmenistanlı mevkidaşı Meredov telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili işbirliği konuları ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.