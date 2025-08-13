Dışişleri Bakanı Fidan: Süveyda'daki karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri İsrail
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin Süveyda kentindeki olaylara ilişkin, "Bu karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri İsrail olmuş durumda." dedi.
Ankara
Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Hüseyin Salameh ile Bakanlık'ta bir araya geldi.
Bakan Fidan, görüşmenin ardından mevkidaşı Şeybani ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Süveyda'da yaşanan olaylara ilişkin, "Bu karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri İsrail olmuş durumda." değerlendirmesinde bulundu.
Yeni Suriye'nin, bütün halkların, inanışların, kültürlerin muhafaza edildiği, bir arada yaşayabildiği bir Suriye olması gerektiğine işaret eden Fidan, "Türkiye olarak bu yönde telkinlerimizi yapıyoruz." diye konuştu.
Şeybani: İsrail'in tehditleri Suriye'nin egemenliğine göz koymuştur
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ise "Önceki yıllardaki gibi İsrail'in tekrar eden tehditleri Suriye'nin egemenliğine göz koymuştur. Vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye sokuyor." dedi.Dürzilerin Suriye toplumunun bir parçası olduğunu belirten Şeybani, onları hiçbir şekilde dışlamak gibi bir niyet bulunmadığını bunu İsrail’in öne sürdüğünü söyledi.
