Bakan Fidan, Suudi Arabistan ve BAE'den mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde Yemen’i ele aldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmelerinde Yemen’i ele aldı.
Ankara
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Ferhan ve Al Nahyan ile görüşmelerinde, Yemen'deki son gelişmeleri ele aldı.
