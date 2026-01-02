Dolar
Politika

Bakan Fidan, Suudi Arabistan ve BAE'den mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde Yemen’i ele aldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmelerinde Yemen’i ele aldı.

Gökhan Çeliker  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
Ankara

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Ferhan ve Al Nahyan ile görüşmelerinde, Yemen'deki son gelişmeleri ele aldı.

