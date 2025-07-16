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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani​​​​​​​ ile telefonda görüştü.

Büşranur Keskinkılıç  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
Dışişleri Bakanı Fidan Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in Suriye'nin güneyini ve Şam'ı hedef alan saldırılarının endişe verici olduğunu kaydetti.

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Bölgesel güvenliği ve Suriye'de istikrarın tesisine yönelik çabaları tehdit eden müdahalelerin bir an önce sona ermesi gerektiğini vurgulayan Fidan, Suriye'de huzurun tesisi için ilgili tüm tarafların çaba harcamasının önemli olduğunu belirtti.

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