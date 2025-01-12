Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani ve Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısı kapsamında Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüşürken; Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Bakan Fidan'ın Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesinde, Suriye'deki gelişmeler, enerji güvenliği ve Ukrayna'daki durum ele alındı.
Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısı kapsamında Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Şeybani ile Riyad'daki Suriye toplantısı çerçevesinde görüştüğü belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.